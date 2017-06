Einladung zum Mitfeiern

wir feiern dieses Wochenende 50 Jahre Städtepartnerschaft Friedberg/Bayern mitFriedberg/Steiermark.Nutzen wir also die schöne Gelegenheit und feiern wir mit demsteirischen Friedberg 50 Jahre Freundschaft. Es ist jede Menge in Friedberg/Bayern geboten:Das Festprogramm beginnt am Donnerstag, 15. Juni, im Herzen unsererAltstadt mitten auf dem Marienplatz mit einem Weißwurstfrühstück. AmFreitag gastiert das steirische Musik-Ka(rl)barett. Am Samstag, 17.Juni, präsentieren die Steirer das traditionelle Weinfest mitSpezialitäten aus der Heimat. Am Sonntag ist dann der offizielle Festaktim Zelt am Marienplatz. Genauere Informationen über Programm undKartenkauf im Internet: