Alpenverein Friedberg entscheidet über Kauf eines Bergheims

Außerordentliche Mitgliederversammlung der Alpenvereinssektion Friedberg am 9. September:

Der Friedberger Sektion des Deutschen Alpenvereins wurde ein Haus im Lechtal in Tirol zum Kauf angeboten. Dieses Haus soll der Ersatz für das Berghaus Rinnen werden. Es steht in dem Ort Vorderhornbach, abseits der Lechtalstraße ruhig gelegen. Es wurde bisher für die gleichen Zwecke verwendet, für die es auch der Alpenverein nützen will; es ist schon ideal eingerichtet, es braucht nichts umgebaut werden. Am 1. November 2020 könnte es der Alpenverein übernehmen.In einer außerordentlichen Mitgliederversammlung wird der Vorstand das Kaufobjekt und die Kaufmodalitäten vorstellen und eine Abstimmung über den Kauf durchführen. Diese Mitgliederversammlung findet am 9. September 2020 um 19.30 Uhr im Vereinsheim der Sportfreunde Friedberg, Ottoried 2, 86316 Friedberg, statt.Die Versammlung wird unter den vorgeschriebenen Hygiene-Bedingungen stattfinden. Näheres dazu kann aktuell im Internetportal www.alpenverein-friedberg.de eingesehen werden.