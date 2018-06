Teninger Michael Kefer erneut im ÖDP Landesvorstand

Als Landesvorsitzender wurde Guido Klamt aus Gerlingen bestätigt. Neuer zweiter stellvertretender Landesvorsitzender ist Josef Wagner aus Tamm, der Dieter Baur ablöst. Ergänzt wird der geschäftsführende Vorstand durch Dirk Uehlein aus Karlsruhe als Schatzmeister. Außerdem wurden alle bisherigen Beisitzer in ihrem Amt bestätigt. Dies sind Ute Göggelmann aus Lauda als Schriftführerin, Matthias Dietrich aus Reutlingen, Dr. Bernhard Keil aus Möckmühl und Bernd Richter aus Schramberg. Neu als Beisitzerin zum Landesvorstand hinzugekommen ist Monika Diez aus Wertheim.Ein zweiter Schwerpunkt auf dem Landesparteitag war die Vorstellung und Besprechung laufender Aktionen: So unterstützt die ÖDP den Volksantrag von Mehr Demokratie "Mehr Demokratie in den Landkreisen", um mit Bürgerbegehren, Bürgerentscheide und Einwohneranträge auch in den Landkreisen ermöglicht werden sollen. Außerdem unterstützt die ÖDP Baden-Württemberg die NABU-Unterschriftenaktion "Gegengift - Pestizideinsatz in Baden-Württemberg halbieren".