Drei Pokale, aber keinen Podestplatz in Faßberg

Viele Pylonenfehler bei Stadthäger Kartfahrern

Wieder waren es die Brüder Schulz, die vom Stadthäger Motor Club e.V. im ADAC vorn lagen. Zwar reichte es auf der Kartbahn beim MTC Faßberg nicht für Podestplätze, aber ein paar Pokale konnten trotzdem mit heimgenommen werden. In der K1 war diesmal Marlo Leander Schulz mit Platz fünf vorn. Logan Brandts konnte sich gleich auf Platz sechs anschließen. Bei den 14 jungen Rennfahrern kamen noch Sally Rädke auf zehn, Mads Rinne auf zwölf und Liam Zenker auf den 13. Rang.Nevio Ilias Schulz musste sich in der K2 mit Platz sieben begnügen, aber schlecht ist dieser Platz bei 23 Fahrern auch nicht. Die weiteren Stadthäger Fahrer waren Alexander Flieger (11), Jamie Alexander Zenker (14), Marcel Bielec (18) und Larissa Brand auf 19.Auch Erik Tietz kann mit einem guten zehnten Platz in der K3 von 28 Teilnehmern sehr zufrieden sein. Chris Rädke belegte mit 14 genau das Mittelfeld.Mit einem etwas lädierten Gasfuß ging Samantha Ann Brand in der K4 an den Start. Glücklich war sie mit Platz sechs von sieben Startern nicht. Aber leider war einfach für dieses Rennen einfach mehr nicht möglich.Kommenden Sonntag ist die letzte Veranstaltung in Gifhorn vor den Sommerferien. Auch diese hat wieder das ADAC Niedersachsen Prädikat und es können wertvolle Punkte zur Jahreswertung eingefahren werden.