Sturzflug mit bis zu 500 km/h - Speed-Skydiver treffen sich 2018 in Breitscheid zum "Formel-1"-Lauf

Im kommenden Jahr wollen sich Tempo-Freaks aus ganz Deutschland auf der "Hub" zu einem gut beschirmten "Formel-1"-Lauf treffen. Daneben wird auf und über dem Verkehrslandeplatz der LSG die Deutsche Meisterschaft der Vogelmenschen ausgetragen. Das sind jene, die in ihren speziell designten Anzügen wie Fledermäuse aussehen. Beim Deutschen Championat dieses Jahr in Mecklenburg-Vorpommern hatte sich die "Wingsuiter" von Skydive Westerwald die Silbermedaille gesichert.Momentan leiden die Damen und Herren Freifaller allerdings etwas unter der Winterdepression. Über den Blues hinweg hilft ihnen die Aussicht, im nächsten Jahr endlich mit dem Bau des neuen Sprungzentrums am Rande des Flugplatzes beginnen zu können. Dadurch wird die hiesige "Dropzone" deutlich aufgewertet und zur größten ihrer Art in Hessen. Das Gemeindeparlament muss dem Bebauungsplan allerdings noch zustimmen, was aber als reine Formsache gilt: http://www.rotorman.de/zwischen-temporausch-und-wi...