Skydive Westerwald: Trotz Ausfalls des Absetzflugzeugs fast 10.000 Absprünge über der "Hub"

Trotz der widrigen Umstände erzielten die Westerwälder Skydiver ihr bislang bestes Ergebnis. Gerade mal 170 Hüpfer fehlten ihnen bis zur Rekordmarke von 10.000 Absprüngen. Das waren so viele wie noch nie. 1.800 nach Adrenalin dürstende Passagiere vertrauten sich den Tandemmastern des Vereins an und genossen bei Vertikal-Tempo 200 den Rausch des freien Falls.Auch auf internationalem Parket schlugen sich die Springer wieder tapfer. Chrisi Richter landete in Australien bei den Weltmeisterschaften im Freeflying mit seinem Meister-Team "3 Fly" auf dem achten Platz. Mehr dazu hier: http://www.rotorman.de/trotz-ausfalls-des-absetzfl...