Von Proteinen und "Goldenen Windbeuteln" für Etikettenschwindel und dreiste Werbelügen

Zwei ganz heiße Titelanwärter für den "Windbeutel des Jahres", mit dem die Verbraucherorganisation "Foodwatch" seit 2009 regelmäßig die dreistesten Werbelügen und Etikettenschwindel der Nahrungsmittelhersteller bedenkt. Kein mit diesem Sturmtüten-Award ausgezeichnetes Unternehmen hat den Preis bisher allerdings angenommen. Warum wohl?Im Rennen um Platz 1 ist die Zielgerade erreicht. Bis einschließlich kommenden Samstag (25. November) können Verbraucher auf der Webseite der Essenswächter noch online darüber abstimmen, wem diesmal die zweifelhafte Ehre gebührt. Die Kandidaten siehe Foto. Und eine neue Masche spült der Futter- und Spachtel-Mafia ebenfalls Millionen in die Kassen. Mit Proteinen angereicherte Lebensmittel für den “fitnessorientierten und alltagsaktiven” Zeitgenossen sind aktuell der Renner. Die bringen zwar nix, sind aber im Vergleich zu normalen Waren doppelt so teuer. Das System der Täuschung und der Verschleierung ist so alt wie die industrielle Lebensmittelherstellung. Wo die Fallstricke lauern: http://www.rotorman.de/dreister-etikettenschwindel...