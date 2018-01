Schweinepest und Genitalhydranten: Von Schwanzprämien, Amputationen und anderen Sauereien

Also macht der Schweinebaron und -priester das lieber gleich selbst. Schnapp und ab. Angeblich ist diese mit dem Heißschneider vollzogene Routine-OP sogar schmerzlos. Für den, der amputiert, auf jeden Fall. Nach dem Tierschutzgesetz und einer aus dem Jahre 2008 datierenden EU-Richtlinie ist das aber verboten. Nur: Das kümmert keine Sau. Im Gegenteil: In Niedersachen bekommen Mäster, so sie sich an die Vorgaben halten, sogar noch eine Schwanzprämie – aus Brüssel. 16.50 Euro für jedes unversehrte Schwein. Das ist in etwas so, als würde man Autofahrer, die innerorts vorschriftsmäßig Tempo 50 einhalten, mit einem Extra-Bonus belohnen. Oder der Einbrecher könnte beim Wohnungsinhaber einen Fahrtkostenzuschuss für An- und Abreise geltend machen. Und diesen, wird die Zahlung verweigert, notfalls gerichtlich einklagen. So weit sind wir schon.Völlig legal ist es hingegen, männlichen Ferkeln in den ersten Tagen ohne Betäubung die Hoden zu durchtrennen. Dadurch soll der hormonell bedingte Ebergeruch unterbunden werden, der den Konsumenten sonst beim Fleischbraten in die empfindlichen Nasen steigen könnte. Da bekommt man doch gleich mächtig Appetit auf ein saftiges Schweinesteak ….