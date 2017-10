Naturschutzbund beklagt dramatisches Vogel- und Insektensterben als Folge einer verfehlten Agrarpolitik

Es gibt immer weniger artenreiche Wiesen-, Weiden- und Brachflächen, weil sie ausgedehnten monokulturell bewirtschafteten Zonen, beispielsweise solchen für den Anbau von Energiepflanzen wie Mais- oder Raps, weichen müssen. Dadurch reduziert sich nicht nur der Lebensraum der Piepmätze, sondern auch der der Insekten, einer ihrer Hauptnahrungsquellen. Aber das ist ja noch nicht alles. Insekten, bei denen das Sterben noch dramatischer Ausmaße angenommen hat, sind auch unersetzlich für ein Funktionieren der menschlichen Nahrungskette. Weil eben 75 Prozent unserer Nutzpflanzen auf eine Bestäubung durcheben solche angewiesen sind.Was Tier und Mensch noch mehr zu schaffen macht, ist der ungebremste Einsatz toxischer Chemikalien aus den Giftküchen von BASF, Bayer, Monsanto und Co. Daran krepieren Millionen Lebewesen. Der „stumme Frühling“, den die US-Biologin Rachel Carson bereits 1962 in ihrem gleichnamigen Buch vorhergesagt hatte, scheint deshalb nicht mehr weit. Auch unsere Nahrungsmittel sind zunehmend belastet oder verseucht. Der US-amerikanische Agrar-Multi Monsanto verharmlost sein bei den Landwirten so beliebtes Unkrautvertilgungsmittel „Roundup“ bis heute, obwohl seriöse Forschungsergebnisse darauf hindeuten, dass das darin enthaltene Glyphosphat Krebs auslösend ist. Dutzende Klagen Geschädigter sind anhängig. Die EU entscheidet demnächst über eine weitere um zehn Jahre zu verlängernde Marktzulassung dieses Teufelszeugs. Mehr zum Thema: http://www.rotorman.de/vogelsterben-piepmaetze-mue...