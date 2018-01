Hochzeitstage: Don‘t marry, be happy! Der kleine Unterschied zwischen ledig und erledigt

Warum die "Ochsenhochzeit“ so heißt wie sie heißt, weiß niemand so genau. Einiges spricht für die These, dass der Name auf der verspäteten Einsicht des Ehemannes basiert, ein ausgemachtes Rindvieh gewesen zu sein, als er sich auf diesen Deal eingelassen hatte. Und das Standesamt heißt deshalb so, weil der Bräutigam nach dessen Verlassen in der Regel einen schweren Stand hat.Viele große Geister und Philosophen haben sich über das Wesen der Ehe, dieser staatlich und kirchlich sanktionierten „Freiheitsberaubung im gegenseitigen Einvernehmen“, bereits den Kopf zerbrochen und erklären uns anschaulich den feinen Unterschied zwischen ledig und erledigt. August Strindberg sprach in diesem Zusammenhang von einem "Todesurteil, das jahrelang vollstreckt wird", während Woody Allen einmal folgende Bilanz gezogen hat: "Ich habe in meinen beiden früheren Ehen Pech gehabt. Die erste Frau ist mir weggelaufen, die zweite nicht!" Eine kleine Auswahl entsprechender, aber meist zu spät kommender Erkenntnisse sowie eine Auflistung der gängigen Hochzeitsjubiläen von 1 bis 100 hier: http://www.rotorman.de/hochzeitstage-von-drachen-h...