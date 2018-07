Mit dem Fahrrad von Erfurt nach Molsdorf

Die Strecke ist verkehrsarm und hat nur wenige Steigungen. Sie beginnt in der Erfurter Alfred-Hess-Straße. Neben dem Luisenpark geht es entlang des Gera- Radwanderwegs nach Hochheim, von dort aus dann weiter nach Bischleben. Von Bischleben radelt man zum Freibad in Möbisburg. Ab da fährt man über die asphaltierte Molsdorfer Straße. Die Fahrt zwischen den Feldern und ist wirklich wundervoll. Weiter geht es über die Marienthalbrücke, die 1751 bis 1752 entstand. Nun sind es nicht mal mehr 3km bis zum Schloss Molsdorf.Dort angekommen kann man sich zum Beispiel mit Kaffee und Kuchen belohnen.Die Fahrräder werden am Eingang zurückgelassen. Ein Spaziergang durch den Schlosspark ist ein wundervolles Erlebnis.Schloss Molsdorf ist ein Barockschloss in Molsdorf, einem Ortsteil von Erfurt. Es ist eines der schönsten Barock-Schlösser Thüringens. Das Schloss gehört heute der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten. In einigen Räumen des Erdgeschosses befindet sich das Restaurant im Schloss Molsdorf. Das Museum beherbergt eine sehenswerte Gemäldesammlung des Malers Otto Knöpfer.