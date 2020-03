Zwei Schwestern - Ruhm um jeden Preis!

Greta hat sie bezüglich ihre Aktivistenrolle schon geschmissen und Beata hat eine Musical-Rolle angenommen, mit der sie an Mamas Seite auf der Bühne steht. Schon im zartem Alter von 13 Jahren wurde sie im schwedischem TV als sexy Pop-Sternchen vermarktet. Für die Schule bleibt da keine Zeit, wenn einem "die ganze Welt zu Füßen liegt"! Auf die Kindheit mit einer Schulpflicht nimmt hier niemand mehr Rücksicht, weder die Eltern noch die Medien und deren grünen Fanatiker!Beide Kinder wollen ganz oben ankommen und werden von Papa Svantes Thunberg (Greta) und Mama Malena Thunberg (Beata) mit Hilfe der Medien und dem aktuellen Mainstream hochgepuscht! Zu Hilfe kommt den beiden Schwestern eine Form des ADHS (Autismus), wodurch eingeprägte Ziele konsequent (ohne nachzudenken) umgesetzt und verfolgt werden! Wenn der Erfolg fehlt, dann auch in einer verbissen Form, was den Fanatikern natürlich gefällt (es ist dann so ausdrucksstark und beeinflussend/überzeugend)!Zumindest ist da bei den Grünen und allen Aktivisten die Welt in Ordnung! Auch das Schüler aufgewiegelt werden und ebenfalls Freitags die Schule schwänzen stört niemanden, es geht ja um "höhere Dinge"! Greta Thunberg ist ja für höhere Interessen geboren, sprich "DER RETTUNG UNSERER WELT" (wozu braucht man da Schule, wenn man meint ja eh alles schon zu wissen)!ZUM GLÜCK HAT SICH DAS THEMA ZUR ZEIT RELATIVIERT!