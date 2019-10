WER DIE WAHL HAT, HAT AUCH DIE QUAHL!

Da ich der Meinung bin, das wir in Thüringen weiterhin eineim zukünftigen Interesse unserer Kinder und Enkel bleiben sollten, wähle ich dieunserer Gesellschaft (das Rückgrat unserer Gesellschaft)! Das können jedenfalls nicht die gleichgeschalteten linken Ränder mit ROT-ROT-GRÜN (nur Geld ausgeben und damit populär sein) und auch nicht der BRAUNE Rand sein (auch wenn viele Thüringer "den PROTEST" wählen werden)!Diese bisherigen undemokratischen VERHALTENSWEISE in unserer Gesellschaft (Reglementierungen, unqualifizierte Ausgrenzungen) werden unser Land weiterhin spalten! Wollen wir das ALLE?FAZIT:Jeder bekommt letztlich das, was er verdient, das sollte jeder bedenken!