Unverhältnismäßiger Rassismuswahn

Nur wir Deutsche sind zwischenzeitlich pervers geworden







Die Süßigkeit aus Schaumzucker, einer Waffel und Schokoladen- beziehungsweise Glasurüberzug hat es heutzutage nicht leicht. Bislang nannten wir diese Teile "Mohrenköpfe". Doch heute soll dieser Begriff nicht mehr zur Anwendung kommen. Dem Begriff wird einezugrunde gelegtMillionen Menschenregt sich darüber auf.. Auch kein Österreicher regt sich auf.Über Generationen gewachsene Begriffe, welche diese heutige interpretierte Bedeutung so gar nicht wieder spiegeln, werden verbannt! Traditionelle Entwicklungen werden ganz einfach nur noch sinnlos vernichtet! Fragen sie mal einen dunkelheutigen Menschen, ob er sich wirklich hier diskriminiert fühlt! Er reagiert in der Regel so wie jeder Amerikaner, Hamburger oder Wiener Bürger - er muss ganz einfach nur lächeln!Fazit:Wir sollten zurück lächeln und uns nicht unglaubwürdig machen!Haben wir keine anderen wichtigeren Probleme, als diesen unverhältnismäßigen Rassismuswahn, welcher letztlich im gesamten Kontext gesehen keiner ist!