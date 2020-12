Leeres Flüchtlingsheim seit dem Jahr 2016

Es schein auch NIEMANDEN so richtig zu interessieren!(Stichwort: geteilte Verantwortung in unserem Land)In Mitteldeutschland zahlen Bund, Länder und Kommunen Millionen Euro für leere Flüchtlingsheime. Hinzu kommen Unterhaltskosten in Millionenhöhe.Der Bund der Steuerzahler kritisiert: „Das sind alles Steuergelder. Insgesamt gesehen, geht es hier um mehrere Millionen Euro. Das ist für uns Steuerzahler nicht akzeptabel, wie hier politisch leichtfertig, verantwortungslos mit Finanzmitteln umgegangen wird!. Bei einer Nichtbelegung, hätte man auch verantwortlich andere Möglichkeiten schaffen können (z.B. Unterbringung von Obdachlosen , Nutzung als Studentenwohnheim o.ä..)