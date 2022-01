CDU-Parteitag wählt Friedrich Merz zum Vorsitzenden

der abgegebenen Stimmen. Was für ein Resultat. Die Emotionen übermannen den ansonsten so hartgesottenen Politiker. Es war nun schon der dritte Versuch, CDU-Chef zu werden, heute hat es endlich funktioniert.Frontal greift Merz in seiner Rede Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) an. Er fragt provozierend, wo seine versprochene Führung sei. Er wollte doch die Impfpflicht durchzusetzen und weigert sich, hierzu einen Regierungsentwurf vorzulegen. Der Bundeskanzler sei angesichts der Ukraine-Krise bisher weder in Washington noch in Moskau gewesen. Alle seine Vorgänger, hätten als Bundeskanzler, in kritischen Lagen Führung gezeigt!Mit ihm scheint die Union jetzt in der Opposition angekommen zu sein!