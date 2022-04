So ist auch ein Abendbummel entlang des Flutgrabens immer ein Erlebnis:Man trifft auf den Graureiher, die Blumen am Wegesrand im Abendsonnenschein stimmen romantisch, die Vögel singen ihr Abendlied und ein Duft von Blüten erfüllt die Luft.Auch Fahrradfahrer, Jogger und Spaziergänger mit ihren Vierbeiner schätzen die Wege durch diese Grünlagen, also ganz allein ist man nicht.Doch als Träumerin stört mich das gar nicht.