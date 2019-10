Oldtimer und Besucher füllten die Innenstadt von Ennepetal

Über 8.000 Besucher füllten die Voerder Straße und den Marktplatz und bestaunten die Raritäten.Nicht nur auf der Euronics Berlet-Bühne war eine wahrliche unterhaltende Fachfrau mit Helma Sperling als Moderatorin gefunden, sie konnte viele schöne Fahrzeuge vorstellen und eine interessante Siegerrehrung mit einer begeisterten Bürgermeisterin Imke Heymann durchführen.Die Ennepetaler Vereine RW Rüggeberg e.V., der Ennepetal-Milsper Schützenverein e.V. und My City Ennepetal e.V. sorgten hervorragend, auch bei extrem hohen Andrang, für das leibliche Wohl.Die Gastronomie in der Nähe war unter Vollbelastung gefordert und hat es gemeistert.Dank dem Mitorganisator ACAS e.V. aus Ennepetal, gab es eine reibungslose und vielgelobte Organisation. Auch der Nachbarclub aus Herdecke, der AC Herdecke e.V., war unterstützend im Einsatz und der Fachmann vom ADAC-Touristik Max Kirschbaum half bei der Anmeldung und Siegerehrung.Ein rundes Programm von Hüpfburg, ADAC-Überschlag, Straßenzauberer, Straßenmaler und der Mobilband "Songs of Swing", sorgten für Unterhaltung und hoher Besucherfrequenz.Die Videoproduktion, von My City bei der Agentur tomkomm in Auftrag gegeben, wurde innerhalb von nur Zwei Tagen bereits von über 16.000 Personen gesehen.Hauptorganisator Olaf Dau, Innenstadtmanager von My City Ennepetal, zeigt sich deshalb auch hoch zufrieden mit dem Event:"Wir haben nur positive Resonanzen bekommen weit über Ennepetal hinaus. Selber sind wir natürlich auch von dem riesigen Ansturm und dem sehr großen Interesse überrascht worden, aber wir waren gut vorbereitet und konnten flexibel reagieren. Großen Dank an alle Beteiligten und den vielen Partnern auch aus dem Handel und der Wirtschaft, ohne die ein solches Event nicht möglich ist. Bereits vor Ort wurden viele neue gute Gespräche auch in dieser Hinsicht geführt. Nur gemeinsam mit Politik, Verwaltung, Handel und Vereine kann etwas bewegt werden. Dies war das Beste Beispiel dafür".