Auf der Oldtimermeile in Ennepetal werden hunderte Raritäten erwartet

Bei schönem Wetter werden viele Hundert Oldtimer und Motorräder, sowie Sonderfahrzeuge erwartet.Die ersten 100 Oldtimer-Teilnehmer erhalten eine Erinnerungsmedaille.Aber die Fahrzeuge werden nicht nur gezeigt und an der Euronics Berlet-Bühne von der Moderatorin Helma Sperling fachmännisch vorgestellt, sondern auch vom Publikum bewertet, die für die Teilnahme ebenso gewinnen können und Preise von Edeka Schlöder erhalten.Preise werden darüber hinaus in den verschiedenen Klassen an die Oldtimer-Teilnehmer überreicht.Die Siegerehrung wird um 16 Uhr am Sonntag auf der Euronics Berlet-Bühne durch die Bürgermeisterin Imke Heymann durchgeführt.Für ein umfangreiches Unterhaltungsprogramm ist neben Essen und Trinken auch gesorgt:So wird es nicht nur eine Hüpfburg für Kinder geben, sondern auch einen AOK-Reaktionstest.Für ganz hart gesottene steht dein ADAC-Überschlag auf dem Marktplatz, in dem jeder mal völlig beulenfrei, selber einen Überschlag im PKW probieren kann.Live-Musik von der Mobilband "Sultans of Swing", die im gesamten Veranstaltungsbereich eine umfangreiche musikalische Palette präsentieren wird.Für künstlerisch Interessierte wird der Künstler Holger Di Mauro ein großes Bild auf dem Boden malen. Street Art in Ennepetal.Der Straßenzauberer Frank Syperrek, wird Jung und Alt mit seinen Vorführungen inspirieren."Für Besucher stehen über 1.000 kostenlose Parkplätze im fußläufigen Veranstaltungsbereich zur Verfügung", so der Veranstalter und Innenstadtmanager von My City Olaf Dau, der auf schönes Wetter hofft.Weitere Infos auch auf der My City Ennepetal - Facebook Seite.