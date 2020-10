Ein paar Kakteen zeigten noch mal, was sie drauf haben und blühten fleißig.Im Frühjahr war mir der schöne Topf samt Kaktus abgestürzt. Ich hatte ihn an der Blumentreppe angebunden und die Schnur war gerissen. Deshalb habe ich mir beim Töpfer meines Vertrauens 2 neue bestellt und die hängen jetzt neu bepflanzt an der Blumentreppe.