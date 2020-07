Eine großzügige Ballspende für die Mittelschule Meitingen

Lena Haupt aus Erlingen ist eine begeisterte Fußballerin und ist bei den Landesliga-Damen Biberbach/Erlingen als Stürmerin aktiv. Sie schließt in diesem Jahr ihr Studium für das Lehramt an Mittelschulen an der Universität Augsburg ab und wird voraussichtlich ab Herbst ihr Referendariat antreten. Seit mehreren Jahren arbeitete sie engagiert als wissenschaftliche Hilfskraft im Ganztagesbereich und als Drittkraft in der Deutschförderung der Mittelschule Meitingen mit. Die sportliche Betreuung der Jungen und Mädchen sowie die Begleitung der Mädchen in der Fußball-Schulmannschaft lag ihr besonders am Herzen. Da sich ihre Damen-Fußball-Mannschaft mit neuen Bällen eindeckte, überreichte Lena Haupt der Mittelschule Meitingen 21 gut erhaltene Fußbälle, die ab sofort im Sportunterricht und auch im Ganztagesbereich Verwendung finden werden. Das Foto zeigt Lena Haupt bei der Übergabe mit den Schülern Lukas und Noah. Rektor Peter Reithmeir und sein Stellvertreter Andreas Tepper bedankten sich bei den Fußballerinnen aus Biberbach/Erlingen.