Ein großes Herz für kranke Kinder

Nordendorf: roguStolz hebt Sonja Utz vom „Bunten“ Kreis den symbolischen Scheck über 1010 Euro inmitten der Schar der Nordendorfer Fußballfreunde des FCA hoch. Nach dem 2:0 Sieg über Borussia Dortmund fand die Scheckübergabe in bester Stimmung statt. „Wir hatten 400 Euro in der Kasse und wollten damit eine soziale Einrichtung unterstützen“, so Arthur Wipfler von den Fußballfreunden des FCA, die sich den Namen „Schmutterwölfe“ zulegten. Schnell war die Idee geboren, den Obolus an den „Bunten Kreis“ zu überweisen. Dass „harte“ Männer auch ein weiches Herz haben, zeigte sich an folgender Begebenheit. Bereitwillig öffneten sie ihre privaten Geldbeutel und so kam noch einmal eine stattliche Summe von weiteren 610 Euro zustande. Gerne nahm Sonja Utz, die für Öffentlichkeitsarbeit beim Bunten Kreis zuständig ist, den Scheck entgegen. Sie erzählte auch von den Aufgaben des Bunten Kreises. Seit fast 30 Jahren betreut der Bunte Kreis Familien mit chronisch, krebs- und schwerstkranken Kindern in der schwäbischen Region. 1992 wurde er in Augsburg gegründet. „Auch wir können Schicksalsschläge nicht verhindern, aber dank Ihrer Hilfe können wir jährlich über 2000 Familien mit schwer kranken Kindern zur Seite stehen und mit liebevoller und fachkundiger Begleitung helfen, damit ihnen trotz der Belastungen das Leben gelingt“, so Sonja Utz. Die 28 Männer der Nordendorfer Fußballfreunde des FCA sind überzeugt, dass ihre Spende Gutes bewirken wird.