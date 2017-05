Dressur-Lehrgang beim Reitverein Thierhaupten vom 17.-18. Juni 2017

(alle Levels) beim Reitverein Thierhauptenauf der Reitanlage Meir, Thierhauptener Str. 6, 86672 Thierhauptenmit Sonja HümpfnerErfolgreich in Dressurprüfungen bis Klasse SKönnte auch eine gute Vorbereitung auf die Teilnahme am WBO-Turniervom 24.-25. Juni sein!Lehrgangsgebühr: 50,00 € / pro Person/Pferd/WochenendeAnlagennutzung für Gäste: Boxengebühr bei Bedarfzuzüglich 20,00 € pro Pferd/TagHeu zum Nachkaufen Portion 5,00 €bitte vorab Anmeldung:per Telefon Tel. 0177-213 03 70 oder E-Mail: hildegard-steiner@t-online.deund Überweisung an RuFV Thierhaupten/Ötz e.V.,Konto bei der Kreissparkasse AugsburgDE19 7205 0101 0240 8108 79 - BIC: BYLADEM1AUGmit Angabe des Kennworts: „Dressurkurs Juni“Bitte entsprechend den Anweisungen der Reitanlage Meir parken! Parkplatz vor der neuen Reithalle benutzen. Bei den Boxen ist erste Einstreu inklusive, Heu kann nachgekauft werdenBitte bei Anmeldung angeben:Name Vorname, PferdenameVollständige AdresseTel.Nr. / Handynr.E-Mail-AdresseLeistungsstand Reiter und PferdReservierung erfolgt nach Eingang der Anmeldung und ZahlungseingangE-Mail: hildegard-steiner@t-online.deTel. 0177-2130370