Informatives und Unterhaltsames auf der Jahreshauptversammlung

Von Rosmarie GumppEllgau: Die Ellgauer Mehrzweckhalle war gut gefüllt; darüber freute sich Helmut Wech, der Vorsitzende des ambulanten Krankenpflegevereins Holzen und Umgebung bei seiner Begrüßung. Der Ehrenvorsitzende Monsignore i.R. Karl Kraus übernahm die Totenehrung, die durch einen Choral einiger Vertreter der Musikkapelle Ellgau würdig umrahmt wurde. Schriftführerin Hildegard Rochna verlas das Protokoll, die Kassenprüfer Anton Keßler und Richard Grob bescheinigten Kassier Alois Hammerl eine ordentlich geführte Kasse. Helmut Wech bedankte sich auch beim Frauenbund Westendorf über eine Spende von 400 Euro aus dem Erlös des Weihnachtsbasars, beim Obst- und Gartenbauverein Ehingen über einen Obolus von 300 Euro aus dem Kräuterbüschelverkauf, bei der Handels- und Gewerbebank für 500 Euro, die für die Weiterbildung des Helferinnenkreises Verwendung finden, bei der politischen Gemeinde Allmannshofen über 200 Euro durch die Beteiligung an der Water - Challenge der Zeitung und über eine Einzelspende von 200 Euro des Gönners und Förderers des Vereins Dr. Mawick. Das Finanzamt erteilte dem Verein für ambulante Krankenpflege im Jahr 2017 die Gemeinnützigkeit. Helmut Wech berichtete in seinem Tätigkeitsbericht über vier Vorstandssitzungen, die Teilnahme an den Treffen der Seniorenbeauftragten im Landratsamt, über Beratungsgespräche zur Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung und über zwei Treffen des Helferinnenkreises mit der zuständigen Fachkraft der Sozialstation. Die zweite Vorsitzende des Vereins für ambulante Krankenpflege Regina Ehleiter informierte explizit über die Arbeit des Helferinnenkreises. Zehn Frauen bereiteten sich in einer 40stündigen Schulung im letzten Jahr auf den Helferdienst vor. Bereits 160 Stunden wurden geleistet, die über die Sozialstation abgerechnet werden. Die Helferinnen unterstützen und entlasten pflegende Angehörige. Bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung schieden Schriftführerin Hildegard Rochna, Beirat und Kassenprüfer Anton Keßler und Beirat und Kassenprüfer Richard Grob aus der Vorstandschaft aus. Anton Keßler aus Ehingen war seit 1994 in wechselnden Positionen in der Vorstandschaft des ambulanten Krankenpflegevereins Holzen und Umgebung. 15 Jahre vertrat er den Verein als Aufsichtsratsmitglied bei der ökumenischen Sozialstation Meitingen. 23 Jahre agierte Hildegard Rochna aus Westendorf als Schriftführerin und erledigte zuverlässig die schriftlichen Arbeiten des Vereins. Von 1986 bis 2018 versah Richard Grob aus Allmannshofen das Amt des Kassenprüfers, 19 Jahre wirkte er auch als Beirat in der Vorstandschaft. Die Vorstandschaft bedankte sich bei Anton Keßler, Hildegard Rochna und Richard Grob mit Blumen und einem Präsent. Für vier weitere Jahre wurde eine neue Vorstandschaft gewählt: Helmut Wech, 1. Vorsitzender, Regina Ehleiter, 2. Vorsitzende, Alois Hammerl, Kassierer, Adelinde Rößner (neu), Schriftführerin, Sibylle Bürger, Beirat, Franz Zwerger, Beirat, Therese Liepert, Beirat, Peter Heinrich, Beirat, Elisabeth Schwanninger, Beirat, Monsignore i.R. Karl Kraus, Geistlicher Beirat, Georg Zwerger (neu), Kassenprüfer, Markus Stettberger (neu), Kassenprüfer(eigener Bericht angedacht mit Foto nach der konstituierenden Sitzung). Der Ellgauer Rathauschef Manfred Schafnitzel leitete die Neuwahlen. Die Anzahl der Beiräte wurde mit Einverständnis der Versammlung von drei auf fünf Sitze erweitert, damit möglichst alle Orte in der Vorstandschaft vertreten sind. Eine der ersten Aufgaben der neuen Vorstandschaft wird es sein, sich Gedanken über die Einführung eines geplanten Fahrdienstes zu machen. In einem weiteren Tagesordnungspunkt informierte Jürgen Werner, der Geschäftsführer der Sozialstation Meitingen zum Thema „Was macht die Sozialstation aus?“ „Der Mensch steht bei uns im Mittelpunkt“, so Jürgen Werner. Neben den umfangreichen Informationen gab es auch Gelegenheit zum persönlichen Gespräch in der Kaffeepause. Bereitwillig erteilte Mandy Lebender Auskunft über die Arbeit der Meitinger Hospizgruppe. Die Leiterin und ihr Team hatten einen Informationsstand und eine Pinnwand in die Mehrzweckhalle nach Ellgau mitgebracht. Viel Lob gab es von der Vorstandschaft auch für die Kassiererinnen und einen Kassierer, die in allen Orten des Vereinsgebietes vertreten sind. Für die musikalische Unterhaltung sorgten an diesem Nachmittag eine Abordnung der Musikkapelle Ellgau und die „Herbertshofer Buam“ (Willi Stadtherr, Werner Kellermann, Manfred Schlögl, Josef Sternegger und an der Ziehharmonika Heinz Schroth). Viel Applaus gab es für die Herren aus Herbertshofen, die als Rosenkavaliere auftraten.