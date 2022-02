Gut, dass es den Helferkreis gibt!

Unterstützung gibt es dabei für Betroffene durch elf Frauen aus dem HelferkreisVon Rosmarie GumppEllgau: Der Verein für ambulante Krankenpflege Holzen und Umgebung ist stolz auf seinen Helferkreis, der zurzeit aus 11 Frauen besteht. Koordinatorin ist Regina Ehleiter aus Ellgau, die auch stellvertretende Vorsitzende des Vereins für ambulante Krankenpflege Holzen und Umgebung ist. „Seit Beginn unserer ehrenamtlichen Betreuung im Jahr 2017 leisteten wir bis heute 2407 Stunden. (Beispiel für das Jahr 2021: 852 Stunden für Betreuung). Der Verein für ambulante Krankenpflege Holzen und Umgebung baute in Zusammenarbeit mit der Sozialstation Meitingen diesen ehrenamtlichen Helferkreis auf. Die Organisation, fachliche Führung und das Erstellen von Abrechnungen geschieht durch die Sozialstation Meitingen. Die stundenweise Betreuung und Versorgung daheim ist besonders für Demenzkranke und deren Angehörige eine große Bereicherung und Hilfe. Pflegende Angehörige sollen entlastet werden, für den Kranken bringt die „Helferin“ Zeit und Zuwendung mit. Die Mitglieder des Helferkreises haben eine 40-stündige Schulung hinter sich und werden regelmäßig von einer Pflege-Fachkraft angeleitet. Vor ein paar Tagen fand unter der Einhaltung der Corona-Auflagen eine ganztägige Fortbildung im Seniorenraum des Ellgauer Rathauses statt. Referentin war die Psychologin und Diplom-Psychogerontologin Renate Jesel, die über das Thema „Umgang mit Verhalten bei psychischen Erkrankungen“ informierte. Die Termine für die Inanspruchnahme des Helferkreises werden direkt und flexibel, schnell und unbürokratisch vereinbart – auf langfristige vertragliche Bindungen wird verzichtet. Die Kostenerstattung erfolgt über den Entlastungsbetrag nach Paragraph 45b SGBXI in Höhe von 125 Euro (einheitlich für alle Pflegegrade von 1 bis 5) und wird von der Sozialstation geregelt. Anfragen und Buchung sind an die Sozialstation Meitingen unter Telefon 08271/81394-0 zu richten. Das Angebot des Helferkreises umfasst folgende Leistungen: Gespräche über Alltägliches – Dasein und Zuwendung geben, Arztbesuche einschließlich Fahrt und Betreuung, Unterstützung im Haushalt, Lesen, Vorlesen, Fotos betrachten, Musik hören, Singen, Malen, Basteln, Besuch von Veranstaltungen und Gottesdiensten, gemeinsames Kaffeetrinken und Essen, Spaziergänge und Ausflüge und gemeinsames Kochen. Koordinatorin Regina Ehleiter ermutigt: „Falls Sie einen Angehörigen pflegen oder sonstige Hilfe brauchen, überwinden Sie die Hemmschwelle und scheuen Sie sich nicht, den Helferkreis in Anspruch zu nehmen.“ Wer selbst Interesse zur Mitarbeit im Helferkreis bekommen hat, erhält Auskunft bei Regina Ehleiter unter 08273/995444.