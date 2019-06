Ellgau: roguDer VdK-Orstverband Ellgau lud zum Frühlingsfest in das Schützenheim ein. Bei Kaffee und Kuchen wurde in netter Runde geplaudert. Vorsitzender Werner Schafnitzel konnte an diesem Nachmittag auch langjährige Mitglieder des VdK-Ortsverbandes Ellgau auszeichnen: Werner Schafnitzel 20 Jahre, Leonhard Bittl 15 Jahre, Lydia Wörner 15 Jahre, Helmut Wörner 15 Jahre, Anneliese Liepert 15 Jahre, Kuno Schröttle 15 Jahre, Heinrich Uffelmann 10 Jahre und Matthias Schafnitzel 10 Jahre.