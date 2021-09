Eine Tasche für das Handy

Ellgau: roguLederreste und Filzreste lassen sich wunderbar wiederverwenden. Dies erfuhren die sieben Mädchen und ein Junge von Susanne Hurler und ihrer Mädchengruppe „Kirchenmäuse“, die zum Ellgauer Ferienprogramm eingeladen hatten. Bewaffnet mit Schere, Hammer, Brett, Nägeln und stumpfen Stricknadeln machten sich die Teilnehmer an das Ausschneiden und Vorstanzen der Löcher für die Handy-Hülle, die entstehen sollte. Eifrig werkelten sie an ihrem individuellen Kunstwerk, nähten es anschließend zusammen und verzierten es mit bunten Applikationen. Beim gemeinsamen Foto zeigten alle stolz ihre erstellte Handytasche. Susanne Hurler leitet seit über einem Vierteljahrhundert mit großem Engagement und Begeisterung Mädchengruppen in der Pfarrgemeinde von St. Ulrich in Ellgau.