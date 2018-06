Ein 5-Sitzer-Elektroauto für 20.000 Euro ?!

Fazit: Der SionSono und seine jungen Macher sind ein Vorbild für alle "Großen", um endlich in die Gänge zu kommen, um im Verkehrssektor das CO2 Ziel zu erreichen. Der Preis von 16.000 Euro plus ca. 4000 Euro für die Batterie mit all den tollen Innovationen sind großartig. Wir wünschen den jungen Unternehmern alles Gute und freuen uns schon auf die Auslieferung 2019!