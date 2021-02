Berufsorientierung auch in Zeiten von Corona

Meitingen im Februar 2021Die Berufsorientierung ist ein elementares Arbeitsfeld der Mittelschulen. Derzeit versucht auch die Mittelschule Meitingen Mittel und Wege zu finden, wie eine gewinnbringende und schülerorientierte Berufsorientierung in Pandemie-Zeiten stattfinden kann.Eine besonders wichtige Säule für unsere Schule hierbei ist die enge Zusammenarbeit mit der Bundesagentur für Arbeit in Augsburg und der für uns zuständigen Mitarbeiterin Frau Julia Sönning.Frau Sönning steht in engem Kontakt zu den Schülerinnen und Schülern, die Beratungsbedarf bei der Schulleitung angemeldet haben. Diese Jugendlichen werden telefonisch oder per E-Mail beraten.Natürlich steht dieses Beratungsangebot auch noch allen Schülern offen, die sich bisher nicht gemeldet haben. Ein einfaches Nachfragen im Sekretariat genügt, um die Kontaktmöglichkeiten zu erhalten. Über die Berufsorientierung informieren wir auch auf unserer Homepage.Manchmal geht leider wenig Eigeninitiative von den jungen Berufseinsteigern aus. Deswegen findet seit letzter Woche (KW 6) eine Umfrage statt, in der die Klassleiter den gegenwärtigen Stand der Ausbildungsplatzsuche von den Schülerinnen und Schülern erfragen.Schüler, die besonders große Probleme beim Einstieg in den Beruf haben, werden durch unsere Jugendsozialarbeiter Frau Susanne Draghina, Herrn Matthias Paesler und – zuständig für die Praxis-Klasse – Herrn Richard Hurler betreut und beraten.Leider mussten wir unseren alljährlichen Berufsinformationstag, der vom Förderverein der Mittelschule Meitingen mit tatkräftiger Unterstützung durch den Elternbeirat organisiert wird, dieses Jahr Corona-bedingt absagen. Es treten aber viele Betriebe mit Ausbildungsangeboten an uns heran, die dann an die Klassenlehrer zur Verteilung in den Abschlussklassen weitergeleitet werden.Eine gute Möglichkeit zum Austausch zwischen dem einzelnen Schüler und den Betrieben – wie auch zum gegenseitigen Kennenlernen – waren immer auch die Betriebspraktika; leider können diese auch nur sehr vereinzelt stattfinden.Auch die berufsorientierenden Messen, die immer feste Bestandteile im Jahreskalender der Abschlussklassen waren, können leider nicht in Präsenzform stattfinden. Hier mussten die Schüler auf die Online-Ersatzangebote verwiesen werden.Das neueste Projekt, das die Mittelschule Meitingen in punkto Berufsorientierung angreift, ist die Informationsveranstaltung „Wege in den Beruf“. Diese findet online am Dienstag, den 09.03.2021 um 19:00 Uhr statt und wurde von den Jugendsozialarbeitern in Kooperation mit Frau Sönning und Frau Schmidt-Küfner, der Jugendsozialarbeiterin der Berufsschule Neusäß organisiert.Wir alle hoffen, dass sich die Corona-Lage bald bessert und ein „Endspurt“ in Sachen Berufsorientierung gestartet werden kann.Andreas Tepper, Konrektor an der Mittelschule Meitingen