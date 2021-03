"Steine" tragen einen Namen

Westendorf/Ellgau: roguDie Kirchen waren stimmungsvoll nur mit Kerzen beleuchtet und trugen zu einer angenehmen Gebetsatmosphäre bei. In St. Georg in Westendorf und St. Ulrich in Ellgau luden die Wortgottesleiter Karin Weishaupt, Marion Pröll, Oliver Schneider, Elisabeth Wagner-Engert und Bettina Englisch zu einem Abend der Versöhnung ein, der unter dem Motto „Steine“ stand. Die musikalische Umrahmung lag in Westendorf in den Händen von Julia Schmied, in Ellgau spielten die „Generations“ unter der Leitung von Hubert Malik. Vor dem Altar befand sich ein Rucksack mit fünf großen Steinen, die einen Namen trugen: Verantwortung, Verletztheit, Grenzen, Schuld und Vergebung. Meditative Texte und Fragen zum Nachdenken ermöglichten den Mitfeiernden eine Gewissenserforschung. Kaplan Sanoj und Pfarrer Norman D´Souza, der Leiter der Pfarreiengemeinschaft Nordendorf-Westendorf standen anschließend für die persönliche Beichte bereit. Erarbeitet wurde die Versöhnungsfeier zur Fastenzeit 2021 von Elisabeth Wagner-Engert, Bettina Englisch und Ruth Steger auf der Grundlage einer Bußandacht der Liturgiebörse der Diözese Feldkirch. Weitere Beichtmöglichkeiten auf Ostern bestehen in Ehingen am Mittwoch, 17.03.2021 von 15:00 Uhr bis 16:00 Uhr und von 18:30 Uhr bis 19:30 Uhr in der Sakristei und in Nordendorf am Dienstag, 23.03.2021 Uhr von 15:00 Uhr bis 16:00 Uhr und von 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr jeweils im Pfarrheim. Über die Beichtgelegenheiten in der Karwoche informiert der nächste Gottesdienstanzeiger, der am kommenden Wochenende erscheint.