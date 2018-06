Patrozinium gefeiert - Johannes der Täufer

Am Wochenende fand der beliebte Jahrmarkt in Holzen stattHolzen/Allmannshofen: roguDer „Johannimarkt“ ist weit über seine Grenzen hinaus ein bekannter Magnet, der viele Besucher anzieht. Seit über zehn Jahren besteht die Möglichkeit vor dem Bummel über den beliebten Jahrmarkt den Gottesdienst zu besuchen. Bei schönem Wetter – wie auch heuer – fand dieser im Klosterhof statt. Pfarrer Linson Thattil, der Hausgeistliche von Kloster Holzen zelebrierte die feierliche Eucharistie mit seinen priesterlichen Mitbrüdern Pfarrer Norman D´Souza und Pfarrer Konrad Maria Bestle, der auch als Festprediger agierte. „Johannes heißt Gott ist gnädig“, so der junge Geistliche an die mitfeiernde Gemeinde. Und weiterhin meinte er, dass Johannes, der Kirchenpatron der Klosterkirche von Holzen einen Platz in der Heilsgeschichte Gottes gefunden hat. Am Hochfest des heiligen Johannes des Täufers versahen viele „Minis“ aus der großen Pfarreiengemeinschaft Nordendorf-Westendorf ihren wertvollen Dienst. Die Kirchenchöre der Pfarreiengemeinschaft Nordendorf-Westendorf unter der Regie von Jürgen Siegert und die Bläser des Musikvereins Westendorf gestalteten die feierliche Eucharistie zum Patrozinium des heiligen Johannes musikalisch. Am Ende des gut besuchten Gottesdienstes bedankte sich Pfarrer Norman D´Souza, der Leiter der Pfarreiengemeinschaft Nordendorf-Westendorf bei allen Beteiligten Organisatoren und Mitfeiernden.