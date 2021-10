Fünf neue Ministranten in St. Ulrich

Ellgau: rogoBeim Festgottesdienst am Erntedanksonntag wurden fünf neue Ministranten in Ellgau in ihr neues Amt eingeführt. Pfarrer Norman D´Souza freute sich über die Bereitschaft der drei Mädchen und der zwei Jungen, Dienst am Altar zu leisten. Marlies Götzenberger, Anna Schafnitzel, Magdalena Wagner und die Zwillinge Lukas und Elias Wagner nahmen stolz ihre gesegneten Ministrantenkreuze entgegen und vervollständigen ab jetzt die Zahl der Ellgauer Messdienerinnen und Messdiener. Die Mesnerinnen Simone Götzfried und Susanne Hurler bildeten sie für ihre neuen Aufgaben aus. Pfarrer Norman bedankte sich auch bei den Eltern für deren Bereitschaft, ihre Kinder Messdiener sein zu lassen und bat die Mitfeiernden um ein Gebet. Nach dem Gottesdienst konnten „Minibrote“ gekauft werden. Die Aktion geht von der katholischen Landvolkbewegung aus und unterstützt Projekte in Simbabwe und in Rumänien.