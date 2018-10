Familiengottesdienst zum Erntedankfest

Sehr gut besucht war der Festgottesdienst zum Erntedankfest in St. Ulrich in Ellgau. Das Familiengottesdienstteam um Bettina Dittrich, Ombeline Monfroy und Marianne Wagner zeichnete für die Organisation und den Ablauf mit dem Thema „Erntedank“ verantwortlich. So gestalteten die Kinder die Kyrierufe, zeigten in der Predigt ein szenisches Spiel und sprachen die Fürbitten und die Dankrufe. Kaplan Sanoj stellte das Danken in den Mittelpunkt seiner Predigt. „Wir danken heute und nicht nur heute für die Gaben, die Gott uns geschenkt hat und noch schenken wird“. Weiter meinte der Geistliche, dass wir das Danken nicht vergessen sollten, dass es ohne Gott keine Sonne, kein Licht, kein Wachstum geben würde. Beim Vaterunser waren die Kinder um den Altar versammelt. Am Ende der feierlichen Eucharistie teilten sie Brot miteinander. Die Gruppe TalentFrei unter der Regie von Christoph Stiglmeir umrahmte mit ihren Liedern und instrumentalen Beiträgen den Festgottesdienst. Kaplan Sanoj segnete am Ende der Messe die Brötchen für die „Aktion Minibrot“. Die Katholische Landvolkbewegung unterstützt mit dem Erlös aus diesem Projekt Menschen im Senegal und der Bukowina in Rumänien. Daniela, Simon und Sarah Malik sowie Emma Englisch verkauften nach dem Gottesdienst Waren aus fairem Handel. Alle Gottesdienstbesucher waren bei strahlendem Sonnenschein anschließend auf dem Kirchhof zu einer Begegnung bei einem kleinen Imbiss eingeladen.