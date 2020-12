Eine Ellgauerin lässt Brunnen bauen

Schade, dass man ihr Lachen unter der Maske nur erahnen kann. Marion Schmid erhielt aus den Händen von Peter Vogl von Vogl Druck in Ostendorf 1000 Euro für ihren Rainbow-Stiftungsfonds. Im Jahre 2014 gründete sie unter dem Dach von World Vision ihre eigene Stiftung. Zwischenzeitlich ließ die emsige Geschäftsfrau aus Ellgau vier Brunnen für die Armen bohren, die bereits finanziert sind. Obwohl in Zeiten von Corona die Spenden weniger flossen, war es auch durch den Verkauf von Rainbow-Engeln und Rainbow-Herzen als Taschenanhänger und Charms möglich, (liebevoll von Marion Schmid selbst hergestellt) Menschen in den ärmsten Gegenden der Welt mit frischem Trinkwasser zu versorgen. „Der vierte Brunnen in Bwembwera im Nordosten von Tansania ist voll finanziert, ich freue mich wie ein kleines Kind, was für ein schönes Weihnachtsgeschenk“, so Marion Schmid. Peter Vogl von Vogl Druck in Ostendorf unterstützte auch im letzten Jahr die Rainbow-Stiftung bereits mit 1000 Euro für einen Brunnen in Magunga/Kenia. Seine diesjährige finanzielle Unterstützung fließt in den Brunnen von Tansania. Hoch motiviert plant Marion Schmid den fünften Brunnen. Dieser soll in 2021 in Rukoma/Tansania gebohrt werden. Wer gerne einen finanziellen Beitrag leisten möchte, kann dies bitte mit Angabe der Adresse für die Spendenbescheinigung tun an World Vision Stiftung, IBAN: DE 39 3606 0295 0020 2050 16 (Bank im Bistum Essen eG). Verwendungszweck: Rainbow.