Ein festlicher Gottesdienst am Erntedanksonntag

Nordendorf: roguWie schon seit mehreren Jahren gestalteten die Familie Normen Grundgeir und Mesnerin Martina Schmidt-Dima den sehenswerten Erntedankaltar in der Nordendorfer Christkönigskirche. Neben den Gaben der Natur finden sich dort beispielsweise auch ein Rübenschnitzler, ein Sackkarren mit einem Getreidesack, ein Butterfass und ein Krauthobel. Prälat i.R. Dr. Dietmar Bernt feierte den Festgottesdienst zum Erntedanksonntag. Anstelle einer Predigt verlas der Ruhestandsgeistliche den ersten Hirtenbrief des Bischofs mit dem Titel „Schöpfung bewahren – Umwelt schützen“. Bischof Bertram verweist auf den mit dem Erntedankfest zusammenfallenden Gedenktag Franz von Assisis, der in tiefer Verbundenheit mit der Schöpfung und voller Liebe für die Armen und Schwachen vor über 800 Jahren in Italien lebte und wirkte. „Leider geht uns der Sinn des Erntedankfestes immer mehr verloren“, so Dr. Dietmar Bernt. Der Gottesdienst war nach Einhaltung der Corona-Regeln bis auf den letzten nummerierten Platz besucht. Der Kirchenchor unter der Leitung von Jürgen Siegert umrahmte den Festgottesdienst zum Erntedankfest