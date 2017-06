"Der Herr ist wahrhaft gegenwärtig"

Ellgau: roguAm Fest „Fronleichnam“ feierten Pater Norman und Pater Jino eine festliche Eucharistie in der St. Ulrichskirche. Viele Gläubige aus Ellgau selbst und der Pfarreiengemeinschaft Nordendorf fanden sich zunächst zum Gottesdienst und der anschließenden Prozession durch das Dorf ein. In seiner Ansprache erläuterte Pater Norman, dass das lebendig gewordene Brot anschließend in der Monstranz durch die Straßen getragen werde. „Jesus ist wahrhaft unter uns gegenwärtig“, so der Leiter der Pfarreiengemeinschaft Nordendorf. In der Fronleichnamsprozession waren neben den vielen Mitfeiernden auch die diesjährigen Erstkommunionkinder, die Mädchen-Jugendgruppe unter der Leitung von Susanne Hurler, die Abordnungen verschiedener Vereine aus Ellgau und Nordendorf sowie viele Familien mit ihren Kindern. Die Prozession verlief großteils in der meditativen Stllle. Der Kirchenchor unter der Regie von Konrad und Elke Eser sowie die Musikkapelle (Leitung: Manfred Braun) umrahmten musikalisch den Gang durch die Ellgauer Straßen mit dem Allerheiligsten in der Monstranz. Das Dorf hatte sich auf das Fronleichnamsfest fein „herausgeputzt“. Vier liebevoll gestaltete Altäre, an denen das Evangelium verkündet und der Segen gespendet wurde, ein Grasteppich verziert mit Blumen, geschmückte Häuserfassaden und wehende Fahnen empfingen das Allerheiligste in der Monstranz, das unter dem „Himmel“ von Pater Jino durch die Straßen Ellgaus getragen wurde. Am kommenden Sonntag, 18. 06. 2017 besteht innerhalb der Pfarreiengemeinschaft Nordendorf nochmals die Möglichkeit zur Mitfeier des Fronleichnamsfestes und der anschließenden Prozession um 9:00 Uhr in Ehingen.