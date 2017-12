Dem Leben Zeit geben - Zeit zum Innehalten ..............

Ellgau: roguDas Ellgauer Jesulein lädt in der St. Ulrichskirche zum Beten, Verweilen und Innehalten ein. Pfarrer Norman d´Souza freute sich über den guten Besuch der Christmette an Heiligabend. Susanne Hurler hatte mit 17 Kindern (ab der 1. Klasse) das Krippenspiel einstudiert. Sie schrieb die Szenen um das Wunder von Bethlehem selbst und gab ihm den Namen „Anja hilft dem Christuskind“. In seiner Ansprache verdeutlichte Pater Norman, Leiter der Pfarreiengemeinschaft Nordendorf-Westendorf, dass Weihnachten das Fest der Liebe ist. „Wenn wir später unsere Geschenke auspacken, freuen wir uns darüber, aber die größte Freude sollte für uns das Kind in der Krippe sein“. Prälat i. R. Dr. Dietmar Bernt zelebrierte am zweiten Weihnachtsfeiertag (Stephanustag, erster Märtyrer) die feierliche Eucharistie in Ellgau. Er ging auf den ersten Blutzeugen Christi in seiner Predigt ein. Der Kirchenchor unter Konrad (Dirigent) und Elke Eser (Orgel) hatte die Kempter-Messe einstudiert und umrahmte den Festgottesdienst.