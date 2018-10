Dank sagen für die Schöpfung

Auch in diesem Jahr gestalteten Mesnerin Martina Schmidt-Dima und Familie Grundgeir den Erntedankaltar in der Nordendorfer Christkönigskirche. Zur besonderen Dekoration gehörten beispielsweise ein Rübenschnitzler und weitere alte landwirtschaftliche Gerätschaften. Die ortsansässige Bäckerei Liepert spendete das Brot. Monsignore i. R. Dr. Dietmar Bernt feierte den Gottesdienst zum Fest Erntedank. In seiner Predigt erinnerte der Geistliche die Mitfeiernden an ihre Verantwortung für die Schöpfung neben dem Dank für das tägliche Brot. So rückte am Fest Erntedank die Bewahrung der Schöpfung und die Frage nach der gerechten Verteilung der Güter in den Mittelpunkt. Der Kirchenchor unter der Leitung von Jürgen Siegert verlieh der festlichen Eucharistie einen besonderen Rahmen.