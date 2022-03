Beten um den Frieden

Der Krieg in der Ukraine erschüttert die Welt. Seit beinahe drei Wochen erleiden hier Menschen ein schreckliches Schicksal, viele starben bereits, Millionen sind auf der Flucht. Vielerorts demonstrieren die Menschen für den Frieden und sie beten. Auch in der Pfarreiengemeinschaft Nordendorf-Westendorf wird gebetet. Die Mitfeiernden beten im Rosenkranz um den Frieden, laden zu Friedensgebeten ein und gedenken auch in der Eucharistiefeier der Menschen in der Ukraine. Das Bild entstand in St. Ulrich in Ellgau – dort fand ein Friedensgebet statt.