Auch in diesem Jahr ist die Osterkerze Handarbeit

Ellgau: Susanne Hurler erzählt stolz, dass sie „nur“ sechs Stunden für ihre diesjährige Osterkerze gebraucht hat. „Das macht die Übung“ sagt sie, denn seit dem Jahr 2016 ist sie für die Gestaltung der großen Ellgauer Osterkerze verantwortlich. Viele Jahre vorher wurden die Osterkerzen von der langjährigen Mesnerin Maria Schädle bis in das hohe Alter kunstvoll gefertigt, einige Jahre übernahm auch ihre Enkeltochter Simone Götzfried, die heutige Mesnerin von St. Ulrich in Ellgau, diese ehrenvolle Aufgabe des Kerzenverzierens. Susanne Hurler fertigte in diesem Jahr auch 120 kleine Osterkerzen, die ab dem fünften Fastensonntag käuflich im Gotteshaus erworben werden konnten und in der Osternacht von den Priestern gesegnet wurden. Das diesjährige Motiv der Ellgauer Osterkerze zeigt den Auferstandenen, im Hintergrund ist symbolisch das Kreuz angedeutet, das uns sagen will, der Herr hat den Tod besiegt, er ist wahrhaft auferstanden. Über der strahlenden Ostersonne sind das Alpha und Omega zu erkennen, die Susanne Hurler von den Ellgauer Kirchenfensterns abgeschaut hat und maßstabsgetreu auf die Osterkerze übertrug. In der Osternacht trug Susanne Hurler stolz „ihre“ große Osterkerze zum Osterfeuer auf dem Kirchplatz. Kaplan Sanoj segnete das Osterfeuer, segnete die Osterkerze und Mesnerin Simone Götzfried entzündete diese mit dem Osterfeuer. Susanne Hurler ist seit vielen Jahren ehrenamtlich in der kirchlichen Arbeit tätig, beispielsweise auch als Stellvertreterin der Mesnerin Simone Götzfried. Seit mehreren Jahrzehnten leitet sie Mädchengruppen, die immer wieder durch besondere Aktivitäten gefallen. Sie ist für das alljährliche Krippenspiel verantwortlich, ebenso für die Sternsingeraktion um den Dreikönigstag. Susanne Hurler, von Beruf Industriekauffrau, übernimmt auch gerne einmal den einen oder anderen Privatauftrag zur Erstellung einer Kerze für einen besonderen Anlass. Das Lob über ihre Osterkerze nahm die stellvertretende Mesnerin gerne an.