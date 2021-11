Anlagen entfalten - Werte leben - Orientierung schaffen

Ein trüber Tag im November 2021. Ich sitze an meinem Computer und überlege mir, was ich in den nun zu schreibenden Jahresrückblick der Mittelschule Meitingen „packen“ kann. Da ich seit August 2019 im Un-Ruhestand bin, erhielt ich Informationen aus erster Hand von den beiden Schulleitern Peter Reithmeir und Andreas Tepper. Corona hat uns alle fest im Griff. Seit März 2020 hören wir täglich von steigenden Inzidenzwerten, von Lockdowns, die uns und unsere Kinder und Jugendlichen wegsperr(t)en und soziale Kontakte kaum noch ermöglich(t)en. Unterrichten wir eine „Generaton Corona“? Apropos: Unterricht mit Maske ist alles andere als schön und angenehm. Hier wird von unseren Schülerinnen und Schülern und von den Lehrkräften sehr viel abverlangt, dem ich sehr hohen Respekt zolle. Unser aller Gesundheit hat oberste Priorität. Wie wichtig ist gerade in dieser schwierigen Zeit ein aufbauendes, ein ermutigendes Wort. Unsere Lehrkräfte geben ihr Bestes, um für ihre Schüler da sein zu können. Die Mittelschule Meitingen ist eine Schule mit Werteerziehung. Die Überschrift ist aus dem Schulprofil entnommen, erarbeitet vom langjährigen Rektor und Diakon Bernhard Berchtenbreiter. Der Mensch (Schüler/Eltern/Lehrer) steht im Mittelpunkt - auch in Zeiten der Pandemie. Durch ihre jahrelange Begleitung will die Mittelschule Meitingen die jungen Menschen durch das Labyrinth der Möglichkeiten führen und zu einem gelingenden Leben beitragen. Der Schülerschaft dürfen keine Nachteile entstehen. Das blaue Kreuz im Schullogo steht für die christlich-abendländischen Werte im Sinne des Artikels 131 der Bayerischen Verfassung (Toleranz, Achtung der Würde jedes Einzelnen…), es verweist aber auch auf die ökumenische Werteerziehung, die in Meitingen eng mit dem Namen Dr. Max-Josef Metzger (hingerichtet am 17. April 1944) verbunden ist. Werteerziehung ist nicht die Sache Einzelner, sondern aller beteiligten Lehrkräfte, Sozialpädagogen und des weiteren Personals. Im Unterrichtsfach „Werte“ geht es um das Erwerben und Einüben grundlegender und wertorientierender Haltungen. Für den 15. November 2021 war der Berufsinformationstag (BIT) angesetzt – wegen Corona wurde er auf den kommenden März 2022 verschoben. Seit 20 Jahren organisiert der Förderverein der Mittelschule Meitingen diese hervorragende Veranstaltung, die zur beruflichen Orientierung unserer Schülerschaft beiträgt. Über 30 renommierte Firmen, Schulen und Betriebe können sich hoffentlich im März 2022 unseren Schülern präsentieren und deren Mitarbeiter die Fragen unserer Schülerinnen und Schüler beantworten. Seit vielen Jahren besteht eine Schulpartnerschaft zwischen den Firmen Sonepar und den Lechstahlwerken und glücklicherweise konnte auch zwischenzeitlich – zusammen mit der Dr.-Max-Josef-Metzger-Realschule – die Schulpartnerschaft mit SGL Carbon in Meitingen unterzeichnet werden. Diese Schulpartnerschaften ermöglichen unseren Schülern Betriebserkundungen, Betriebspraktika und auch die Chance auf eine spätere wertvolle Ausbildungsstelle. Seit mehreren Jahren steht Berufsberaterin Julia Sönning von der Agentur für Arbeit in Augsburg einmal wöchentlich für kompetente Beratungsgespräche bereit, die auch gerne von den Jugendlichen angenommen werden. Durch die Unterstützung des Schulverbandes und mit Hilfe staatlicher Fördergelder konnte die Schule deutliche Fortschritte in der Digitalisierung aufweisen. Mit Beginn des neuen Schuljahres wurden alle Klassenzimmer mit Luftreinigungsgeräten ausgestattet. Die Schule ist komplett an das Glasfasernetz angebunden. Herzliche Glückwünsche zu den guten Ergebnissen bei den Abschlussprüfungen zum Schuljahr 2020/21 – trotz dieser schwierigen Zeit. Zum Schuljahresende ging Lehrerin Simone Möckl in die Freistellungsphase. Frau Möckl gehörte viele Jahre der Mittelschule Meitingen an und unterrichtete mit Leib und Seele die Jahrgangsstufen 5 und 6. Ihr Herz gehörte und gehört immer noch der Musik. Viele Highlights verdankt die Mittelschule Meitingen der engagierten Pädagogin. Selbstverständlich begleitete sie mit ihrem Schulorchester Entlassfeiern, besuchte die Seniorenheime, lud zu Elternfeiern ein, studierte Theaterstücke ein, war an der Aufführung eines Musicals beteiligt oder lud renommierte Musikerinnen und Musiker zu uns in die Schule ein, für Kinder und Lehrer ein Erlebnis der besonderen Art. Und für vieles andere mehr war Simone Möckl auch zuständig. Wir wünschen der Pensionistin alles Gute für ihren Ruhestand, viel Gesundheit und verraten ihr, dass sie fehlt. Schlaglichtartig zeige ich jetzt noch in diesem Artikel Ereignisse an der Mittelschule Meitingen auf – auch in einem Jahr mit Corona: Die 6a (Lehrer Klaus Edenhofer) gestaltete im Rahmen eines WIB – Projektes (Wirtschaft und Beruf) eine Wand auf dem Schulgelände mit Graffiti-Kunst. Unterstützt wurde die Klasse dabei von Michael Gierak vom Graffiti-Förderverein „Die Bunten“ aus Augsburg, die 5. Klassen besuchten am Welttag des Buches die Buchhandlung Eser in Meitingen, konnten dort nach Herzenslaune in Büchern schmökern und erhielten von Buchhändlerin Elke Eser das Buch „Biber undercover“, das als Lektüre im Unterricht gelesen wurde. Herrliche Ergebnisse entstanden in den BOZ-Fächern (Berufsorientierender Zweig), sei es Leckeres aus dem Bereich Soziales, Praktisches aus dem Technikunterricht oder dem Fach Wirtschaft. Mandy Regis-Lebender informierte in den 9. Klassen im Rahmen des Religionsunterrichts über den Hospizdienst, die Hospizbegleitung und Angebote der Palliativmedizin. Innerhalb des Lehrplanes im Evangelischen Religionsunterricht besuchten die 9. Klassen mit Religionspädagogin Beate Richter die Meitinger Stolpersteine und erfuhren Interessantes über den Märtyrer Dr. Max-Josef Metzger. Sonja Stegmiller und Dennis Martin vom Roten Kreuz in Meitingen organisierten eine Testung an der Mittelschule Meitingen, weil geringe Spuren des Covid-19-Virus im Abwasser der Schule nachgewiesen wurden. Der Elternbeirat der Mittelschule bedankte sich dafür mit einer Spende von 300 Euro. Dank spricht die Schulleitung auch an die Marktgemeinde Meitingen mit Schulverbandsvorsitzenden Dr. Michael Higl für die unbürokratische Unterstützung aus, wenn es darum ging und geht, den Bürgersaal – Corona bedingt – für Unterrichtszwecke zu nutzen. Leider sehr stark ansteigende Corona-Zahlen verlangen seit dem 08. November 2021 wieder eine Maskenpflicht in der Schule. Es gäbe noch viel mehr zu berichten, denn unsere Mittelschule Meitingen ist bunt und vielfältig. Den Lehrerinnen und Lehrern, der Schülerschaft und allen, die Dienst an der Mittelschule Meitingen leisten, wünsche ich Gottes reichsten Schutz und Segen für alles was ist, was sein wird und was kommen mag. Bleibt alle gesund.Rosmarie Gumpp, ehemalige Konrektorin an der Mittelschule Meitingen