Am Kirchweihsonntag stellten sich die Kommunionkinder vor

Monsignore i .R. Dr. Dietmar Bernt feierte am Kirchweihsonntag die Eucharistie in Ellgau. In seiner Ansprache verwies der Ruhestandsgeistliche auf die Bedeutung der „Kirchweihe“. „Wir haben viele schöne Kirchen in unserem Land, wir müssen diese aber auch wieder mit Leben füllen“. Im Gottesdienst stellten sich auch die Kommunionkinder für 2019 vor. Sie gestalteten die Kyrierufe, die Fürbitten und sprachen ein Dankgebet. Am Ende der Messfeier verteilten die Kinder kleine Kärtchen mit ihren Namen und baten die Mitfeiernden um eine Gebetspatenschaft. Das Motto der diesjährigen Kommunionvorbereitung lautet: Wir sind Kinder in Gottes Garten.