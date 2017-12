Alle Jahre wieder zur Adventszeit

Alle Jahre zur Adventszeit gibt es an der Mittelschule Meitingen immer mittwochs in der großen Pause eine Einladung zu „20 Minuten im Advent“. Auf Initiative der Religionspädagoginnen Sabine Eltschkner und Beate Richter entstand diese meditative Pause und erfreut sich bei der Schülerschaft großer Beliebtheit. Beim Treffen in der zweiten Adventswoche ging es um den Weihnachtsstern. Religionslehrerin Beate Richter zeichnete dafür verantwortlich. Um den Adventskranz lagen unterschiedliche Sterne. In der Adventszeit begegnen wir beispielsweise dem Lichterkettenstern, dem Zuckerplätzchenstern, dem Strohstern, dem Goldpapierstern oder der Sternenkerze. Sterne leuchten in der Dunkelheit und haben zur Wiedererkennung Namen. Christen glauben, dass Gott der Schöpfer der Sterne ist und ihre Bahnen lenkt. Sie sollen den Menschen leuchten, dass sie auch in dunkler Nacht wissen: GOTT ist das Licht, ER scheint immer für uns Menschen und will uns einen guten Weg finden lassen durch das Leben. An Weihnachten erinnern wir Menschen uns daran, dass der Weihnachtsstern mit seinem Schweif den Sterndeutern aus dem Orient den Weg zu Jesus in der Krippe im Stall zu Bethlehem gezeigt hat. Er ist das Licht der Welt, er will uns hell machen in unserem Leben. Dazwischen wurden mehrere Strophen des Liedes „Stern über Bethlehem“ gesungen, begleitet von Lehrerin Andrea Halder auf der Gitarre.Gebet:Jesus, du heller Morgensternzeige uns den Weg für unser Leben, zeige uns den Weg zu dir,dass wir wie die Sterndeuter dich finden und an Weihnachten darüber fröhlich sind.AMEN.