31 Jahre als Kommunionhelfer im Dienst

Ellgau: roguKirchenpfleger Martin Koch fand ehrende Worte für Rudolf Wenninger. Am 22. Februar 1989 wurde die bischöfliche Beauftragung zum Kommunionhelfer für Rudolf Wenninger unterschrieben. Martin Koch: „Bei durchschnittlich 14 Einsätzen im Jahr heißt das, dass uns unser Rudi mindestens 440 Mal die heilige Kommunion ausgeteilt hat“. Für die Ausübung dieses würdevollen Dienstes über einen so langen Zeitraum gab es von den Gottesdienstbesuchern einen kräftigen Applaus. Kirchenpfleger Martin Koch bedankte sich namens der Kirchenverwaltung, des Pfarrgemeinderates und der Kirchengemeinde von St. Ulrich in Ellgau bei Rudolf Wenninger mit einem herzlichen „Vergelt´s Gott“. Aus den Händen von Pfarrer Norman D´Souza, dem Leiter der Pfarreiengemeinschaft Nordendorf-Westendorf bekam Rudolf Wenninger von der Diözese eine Urkunde und die Anstecknadel in Gold für seinen Ehrendienst überreicht.