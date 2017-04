Kinowoche unter dem Motto „Denk Nachhaltig“ Neuburg

"Sind Sie bereit für die Wahrheit? Dann laden wir Sie herzlich zur „DENK‘ NACH(HALTIG) – Die Kinowoche der Stadtwerke Neuburg an der Donau“ im Kinopalast Neuburg ein. Dort wird Ihnen von Sonntag, den 23.04.2017, bis Donnerstag, den 27.04.2017, jeden Tag ein Film zum Thema Nachhaltigkeit vorgestellt. Als regionaler und lokaler Energieversorger haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, Neuburg über nachhaltiges Handeln aufzuklären. Da wir mit der Auszeichnung „Gestalter der Energiewende“ nicht nur Energiewende betreiben, sondern auch umsetzen, möchten wir speziell in dieser Woche alle dazu einladen die ersten Schritte auf neuen Wegen mit uns gemeinsam zu gehen: „DENK‘ NACH(HALTIG)!“ Jeder Einzelne von uns kann dem Klimawandel entgegenwirken, wir müssen uns nur darauf einlassen, genau zuhören und vor allem aber Offenheit gegenüber neuen Ideen zeigen. Helfen Sie mit, Neuburg, so wie wir es heute kennen, auch für zukünftige Generationen so lebens- und liebenswert zu erhalten!"Nähere Info´s gibt´s unter:Seid dabei!