Anzeige

Brief an einen Konfirmanden

Die Konfirmation ist für die Kirchen wichtig. Aber was wissen die Konfirmanden von Religion und Kirche wirklich? Ihr müsst lernen, Fragen zu stellen!

Die Feier in der Kirche ist vorbei, du bis vierzehn Jahre alt, jetzt bist du „Religionsmündig“, du darfst selbst über deine Religion entscheiden. - Und was weißt du von Religion und Kirche, was hat der Pfarrer, Priester, gesagt, was verschwiegen und warum? Jetzt ist die Zeit, in der du noch viel lernen musst, um überhaupt entscheiden zu können. Und um was zu lernen, musst du lernen, Fragen zu stellen, lernen die richtigen Fragen zu stellen. Du wirst bald erkennen, um fragen zu stellen, musst du etwas wissen – und je mehr du weißt, um so mehr, um so besser, zielgenauer, kannst du fragen. Mit jeder Frage, mit jeder Antwort, drängen sich dir neue Fragen auf, bieten sich neue Frage an.

Halte dich bei deinen Fragen an die berühmten „sechs W“ des guten Journalismus:

1. Wer?

2. Wo?

3. Was?

4. Wie?

5. Wann?

6. Warum?

Und bei manchen Themen kommen noch einige W dazu:

7. Wen? Wen betrifft es?

8. Wem? Wem nützt/schadet es?

Prüfe jede Antwort, passt sie zu dem, was du bereits weißt? Wenn JA, nimm die Antwort als Ergänzung, Erweiterung, deines bisherigen Wissens. Wenn NEIN, prüfe, was ist möglicherweise falsch, unvollständig: die Antwort oder dein bisheriges Wissen? Hat der Antwortende etwa eine bestimmte Absicht, ein bestimmtes Eigeninteresse an der falschen, unvollständigen, Antwort und wenn welche? Übrigens: Die meisten falschen Antworten sind nicht völlig falsch, sie sind „nur“ unvollständig und werden dadurch falsch. Du siehst, aus jeder Frage, jeder Antwort ergeben sich gleich viele neue Fragen. Also frage! Frage, um zu lernen, frage um zu wissen. - Und noch eins: Es gibt keine „vertrauensvolle Person“, der du unbedingt glauben kannst. Sei misstrauisch, glaube auch mir nicht, sondern prüfe, was ich sage.

.

Versuchen wir es gleich an einem Beispiel: Stellen sich aus dem, was du im Konfirmandenunterricht gelernt hast nicht noch einige Fragen? Zum Beispiel diese:

Fragen um die Person Jesus.

Wie häufig ist dort zu der Zeit der Name „Jesus“? Ist es ein Allerweltsname oder etwas Besonderes?

An welchem Tag, Monat (umgerechnet auf unseren Kalender) ist Jesus geboren? Welche Quellen gibt es dafür?

In welchem Jahr (unseres Kalenders) ist Jesus geboren? Gibt es das Jahr Null in unserer Zeitrechnung? Warum nicht nicht? Welche Angaben zum Geburtsjahr gibt es? Welche Quellen gibt es dafür?

Wann ist Jesus gestorben? An welchem Tag, Monat (umgerechnet auf unseren Kalender) ist Jesus gestorben? Welche Quellen gibt es dafür?

In welchem Jahr (unseres Kalenders) ist Jesus gestorben? Welche Quellen gibt es dafür?

Gibt es genaue Beschreibungen über die Ausführung einer Kreuzigung? Gibt es zeitgenössische Quellen darüber? Gibt es nicht christlich beeinflusste Quellen dafür? Welche? War kreuzigen damals üblich?

Könnten Nägel durch die Handflächen den Körper halten? Würden die Handflächen eventuell ausreißen?

Wurden die Füße durch Nägel, oder einen Nagel durch beide Füße fixiert? Was war bei Kreuzigungen üblich? Welche Quellen gibt es?

Wie hoch wäre der Blutverlust durch die Kreuzigung? Würde der Blutverlust zum Tode führen? In welcher Zeit?

Welche anderen Gründe für den Tod eines Gekreuzigten gibt es? Kreislaufzusammenbruch?

Gab es eine Abstützung am Gesäß? Welche Quellen gibt es dafür? Welche Folgen hätte eine Abstützung für den Sterbeverlauf, Sterbezeit?

Könnte Jesus, aus den beschriebenen Zeitgründen, noch lebend vom Kreuz genommen worden sein?

Wie richtig ist unser Feiertag 24.12. als Geburtstag von Jesus?

Wie richtig ist der jährlich mit wechselndem Datum genannte Karfreitag und damit Ostern bezogen auf den wirklichen Todestag?

Maria, die Mutter Jesus, war mit Josef verheiratet. Jesus aber sei Gottes Sohn. Wie passt das zusammen? Hat Gott sich in die Ehe eingeschlichen? Was wird in den griechischen und römischen Götterwelten über ähnliche Handlungen erzählt? Haben diese lockeren Götterwelten die christliche Darstellung beeinflusst? Ist alles nicht körperlich sondern symbolisch gemeint?

.

Fragen zu Büchern, Schriften, Übersetzungen, Überlieferungen

Wer schreibt Bücher, Schriften? Menschen? Überirdische Wesen, z.B. Engel? Götter?

In welcher Sprache wurde das Alte Testament geschrieben?

In welcher Sprache wurde das Neue Testament geschrieben?

Wann wurden diese Texte geschrieben?

Von wem wurden diese Texte geschrieben?

Haben sich im Laufe der Zeit diese Sprachen verändert?

Hat sich die Bedeutung eines Wortes, eines Satzes verändert?

Wird Ironie immer erkannt?

Texte werden aus einer Sprache in eine andere übersetzt. Wie richtig ist eine derartige Übersetzung? Wie richtig können Übersetzungen überhaupt sein? Sollte besser wörtlich oder dem Sinn entsprechend freier übersetzt werden? Wer bestimmt den richtigen Sinn?

Wie sinnvoll ist es, auf ein bestimmtes Wort in der Bibel zu deuten und zu meinen, genau dieses Wort sei das richtige, sei Gottes Wort?

Entstehen Fehler beim Abschreiben eines Textes? Wie viele? Warum? Irrtümliche oder absichtliche Veränderung des Ursprungstextes?

Entstehen Fehler bei der Übersetzung eines Textes? Wie viel? Warum? Irrtum oder Absicht?

Wie viel Fehler entstehen, wenn ein Text immer wieder von Abschrift von Abschrift abgeschrieben werden?

Entstehen Fehler einfach deswegen, weil ein Text nicht richtig gelesen wird, gelesen werden kann?

Entstehen Fehler bei mündlicher Überlieferung? (Teekannenspiel!)

Wie richtig können die uns heute bekannten Texte der Bibel überhaupt sein?

.

Die Wahrheit von Zahlen, Berichten, Zeugenaussagen

Wie richtig sind Zahlenangaben? (Die Zahl der Teilnehmer an einer Demo liegt nach Angaben der Veranstalter oft um das zwei- bis dreifache über denen der Polizei.)

Wie richtig sind Zeugenaussagen über ein Ereignis? (Aus der Strafsache Karsten 1998, Hameln: Ein Zeuge: er kam von rechts, der andere: er kam von links; er fuhr zügig über den Bürgersteig auf die Auffahrt, er hielt am Bürgersteig, um Personen vorbei zu lassen; Bericht der den Unfall aufnehmenden Polizei: Bremse und Kupplungspedal ließen sich leicht betätigen: aber, der Wagen hatte gar keine Kupplung; Anklageschrift: der Angeklagte hat den Unfallgegner und damit fremdes Eigentum beschädigt: aber es wurde kein Schaden gefunden und beide Wagen waren Eigentum des Angeklagten.)

Wie richtig sind die Berichte im Neuen Testament über einzelne Ereignisse? Gibt es mehrere Quellen? Haben die Quellen sich gekannt? Hat eine Quelle Berichte der anderen übernommen, eventuell etwas bearbeitet?

Gibt es Berichte über gleiche oder vergleichbare Handlungen (Wunder), die anderen Personen zugeschrieben werden? [Ja]

Wie alt sind diese Quellen? [einige Jahrzehnte vor unserer Zeitrechnung]

Wo sind diese Fundstücke jetzt? [Vatikan? Einer Uni in den USA]

Wann wurden diese Quellen gefunden? [1940 – 1970?]

.

Kirche

Was sagt die Bibel zur Institution „Kirche“? Was zum Vatikan? Was zum Papst? Was zu Kardinälen? Was zu Bischöfen? Was zu Pfarrer, Priester? Was sagt die Bibel zum Kirchenvermögen, zu Prunk in den Kirchen?

Wie leiten die Kirchen das Recht zur Kirchensteuer ab? Und wie die Zuschüsse aus dem Staatshaushalt?

Wer ist ein „Ketzer“? Was ist Ketzerei? Wie reagierten die Kirchen darauf? Und was steht dazu in der Bibel?

Was sagen die Kirchen zur Hexenverfolgung? Was sagt die Bibel zu Hexen/Zauberinnen? [2. Mose 22,17] Und was zu Zauberern?

Wie begründen die Kirchen die Sonderstellung des Menschen? Was sagt die Wissenschaft dazu?

Wie wahr sind Kirchenlehren? [zum Beispiel: die Sonne dreht sich um die Erde! Diese Lehre wurde mit harten Strafen verteidigt.] Wenn aber eine solche Kirchenlehre falsch war, welche anderen Kirchenlehren sind auch noch falsch?

.

Gott

Die Christen sagen: es gibt nur einen Gott! Ist dieser eine Gott dann nicht zwingend mit dem einen Gott der Juden und dem einen Gott des Islam identisch? Und was würde das dann bezüglich des Zusammenlebens dieser drei Religionen bedeuten?

Zum Abschluss dieser Fragen – und es gibt noch unendlich viele weitere Fragen – die Kernfrage der Religion: Gibt es Gott? Diese Frage kannst du nur dir selbst stellen, und nur du selbst, kannst die für dich richtige Antwort darauf geben.



02.06.2019

Hermann Müller

Bentierode

Bentieröder Bruch 8

D-37574 Einbeck

Gefällt mir