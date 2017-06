Kellereröffnung: Tradition, Blasmusik, Geselligkeit

Am Sonntagabend spielte der Musikverein Buttenwiesen auf, während am Montag die Ehinger Musikanten vielseitige Blasmusik in Biergartenatmosphäre boten. Auch die Kleinen kamen auf ihre Kosten, sowohl auf der Hüpfburg als auch beim Kinderschminken. Zum Rahmenprogramm gehörte auch wieder das beliebte „Sauschätzen“ – dabei galt es das Lebendgewicht eines schlachtreifen Schweins zu bestimmen. Mit Spannung wurde die Wiegeaktion verfolgt. Georg Kraus aus Ehingen hatte das beste Augenmaß. Er lag mit seinem Tipp lediglich 100 Gramm daneben und gewann das 134,2 Kilogramm schwere Borstentier.Vorsitzender Matthias Matzka und seine Blasmusikanten freuen sich, dass die Kellereröffnung in Holzen zum festen Bestandteil im Vereinsleben der Ehinger Musikanten zählt und großen Zuspruch erfährt. Der Ursprung der Kelleröffnung liegt viele Jahrzehnte zurück – in der Zeit, als in Kloster Holzen noch Bier gebraut wurde. Nach den Wintermonaten wurden um Pfingsten die Bierkeller geöffnet und das gebraute Bier kam zum Ausschank. Mit Blasmusik und Tanz wurde gefeiert. Im Laufe der Jahre geriet das Fest in Vergessenheit. 1991 ließen es die Ehinger Musikanten auf Initiative des damaligen Vorsitzenden Peter Heindl wieder aufleben.