Da schau her: In Nordendorf wird im November Theater gespielt

In der Szenenprobe spähten die Spieler mit ihren Ferngläsern noch auf leere Sitzreihen, bei den anstehenden Theatertagen wird sich das ändern. Die Spieltermine sind an den vier November-Wochenenden: 3./4. November, 10./11. November, 17./18. November und 24./25. November. Die Aufführungen an den Samstagen beginnen jeweils um 19 Uhr, an den Sonntagen um 17 Uhr.Info: Kartenvorverkauf für alle Aufführungen bei Mary Leib unter der Telefonnummer 08273/2564 oder auch unter E-Mail info@theaterverein-nordendorf.de möglich.