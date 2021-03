Spendenaktion Kinderheim Indien

Ich hatte insgesamt 153 Leute auf myheimat und facebook persönlich angeschriebenund um eine Spende für ein Kinderheim in Indien gebeten.Insgesamt gingen 16 Spenden ein in Höhe von 480,-- €Überwiesen habe ich 595,25,-- €, die Differenz stammt von mir und meiner Familie.Hier die Bestätigung des Heimleiters:Good morning my brother, I am really sorry for being late but I am feeling much much better than before and the whole family and all of our children prayed for you to recover soon from the operation.Here are the details of the transaction of money.In December 15/12/2020€ 51 which is equavalent to rupees 450005/01/2021€ 124.02 which is equavalent to rupees 1100008/01/2021€ 35.23 which is equavalent to rupees 310212/01/2021€ 300 which is equavalent to rupees 2641422/01/2021€ 85 which is equavalent to rupees 7500So in total from December€ 51+124.02+35.23+300+85 = 595.25 ( five hundred and ninety five Euro)Please give our hugs, love and respect to your kindhearted wife, your family and the children and also to those donors who believed i…in,Wir konnten den Kinder dort helfen und mein Dank geht ebenfalls an die Spender.Passt auf Euch auf !