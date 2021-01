Hilfe für ein Kinderheim in Sujata / Bihar Indien

Deckenverteilung an die Kinder des Ortes.Das Kinderheim ist voneinem Geschäftsmann, der sein Geschäft verkauft hat und sich nun nur um sein Lebenswerk kümmert, gegründet worden. Er organisiert ebenfalls Hilfsobjekte für die arme Bevölkerung seines Dorfes (),in einem der ärmsten Bundesstaaten im Osten IndiensIch habe das Kinderheim vor 5 Jahren einige Male während meines Aufenthaltes dort besucht und konnte mich von der Arbeit der hauptsächlich ehrenamtlichen Helfer überzeugen.Islam Ansari selbst übt neben der Leitung des Heimes weitere 4 Nebenarbeiten aus, um denFortbestand dieser Einrichtung zu erhalten.Ich habe diese Einrichtung seit 5 Jahren mit einigen kleinen Spenden unterstützt. Das ist aber nur ein klitzekleiner Tropfen auf den heißen Stein.Ich habe Heute persönliche Nachrichten an einige von Euch versendet und ich würde mich auf positive Reaktionen sehr freuen.Das evtl. von Euch gespendete Geld erreicht das Heim bis auf den letzten Cent.Auch kleinste Beträge helfen.Die Überweisungsgebühren werden von mir übernommen.Am Ende belege ich natürlich die Überweisungen an das Heim.Ich wünsche Euch allen eine gute Zeit, passt auf Euch auf.(Wer von mir keine Nachricht erhalten hat und trotzdem helfen möchte, sende mir bitte eine PN).